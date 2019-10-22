Их обнаружили во время обследования теплотрассы. Эту информацию Вестям сегодня подтвердили в региональном управлении Следственного Комитета.

Подаче тепла к домам на станции Вековка Гусь-Хрустального района мешали заглушки. Их обнаружили во время обследования теплотрассы. Эту информацию "Вестям" сегодня подтвердили в региональном управлении Следственного Комитета. Заглушки на теплотрассе фактически сорвали отопительный сезон в посёлке. А рабочие скрылись. Напомним, после того, как в эфир программы "Вести-Владимир" вышел , региональное управление Следственного Комитета начало доследственную проверку. Теперь предстоит выяснить, кто именно и при каких обстоятельствах установил эти заглушки. Очень много вопросов к подрядчику. Но главный результат, подчёркивают в Следственном Комитете - тепло вернулось. Доследственная проверка продолжается.Мария Платанюк