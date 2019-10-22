Российский нападающий Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин заявил, что рассматривает возможность проведения хоккейного матча за свой нынешний клуб в России. Капитан столичных признался, что хотел бы сыграть в столице.

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин заявил, что рассматривает возможность проведения хоккейного матча за свой нынешний клуб в России. Капитан "столичных" признался, что хотел бы сыграть в столице."Если бы это произошло, то хотел бы сыграть, конечно, в Москве. Без разницы против кого, — приводит слова Овечкина "Спорт-экспресс" – Я думаю, что ажиотаж вокруг матча будет большой. От этого все только выиграют".Напомним, что накануне Овечкин помог "Вашингтону" добиться победы в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Чикаго Блэкхоукс". Ови сделал одну голевую передачу, а его клуб обыграл соперника со счетом 5:3.