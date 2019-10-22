Двусторонняя встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи продолжается уже более пяти часов, передает РИА Новости. Сообщалось, что главной темой переговоров станет ситуация в Сирии с учетом начатой там турецкой военной операции.

Двусторонняя встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи продолжается уже более пяти часов, передает РИА Новости. Сообщалось, что главной темой переговоров станет ситуация в Сирии с учетом начатой там турецкой военной операции."Беседа продолжается (в формате тет-а-тет)", — подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее лидеры стран провели переговоры в широком формате. По словам Владимира Путина, ситуация в Сирии острая, поэтому консультации двух стран очень востребованы. В свою очередь Эрдоган выразил надежду, что на переговорах удастся более подробно обсудить текущую ситуацию, что позволит обеспечить мир в регионе.Операция "Источник мира" на севере Сирии была начата турецкими военными 9 октября. 17 октября США и Турция заявили, что договорились о приостановке боевых действий на 120 часов. За это время курдские формирования должны уйти из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии.Перед встречей с российским лидером Эрдоган заявил, что Анкара "предпримет шаги" по Сирии после переговоров в Сочи.