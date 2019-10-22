Охотничье оружие использовали две группы животноводов в споре в Орловском районе Ростовской области. Итог конфликта с применением огнестрельного оружия - пятеро погибших и двое раненых. Два пострадавших в перестрелке на хуторе Чернозубовка госпитализированы.

Охотничье оружие использовали две группы животноводов в споре в Орловском районе Ростовской области. Итог конфликта с применением огнестрельного оружия — пятеро погибших и двое раненых. Два пострадавших в перестрелке на хуторе Чернозубовка госпитализированы.Спор между мужчинами возник из-за того, что они не поделили участки для выпаса скота, сообщает ТАСС. Уголовное дело по части 2 статьи 105 Уголовного кодекса России ("Убийство") возбудило Следственное управление Следственного комитета России по Ростовской области. На месте происшествия работает следственная группа. Устанавливаются все участники конфликта.