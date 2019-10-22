Под Галичем построят новый полигон ТБО
Сегодня по всей стране внедряют современные технологии для утилизации и переработки отходов. Костромская область тоже вошла в число регионов, где произойдёт замена морально устаревших полигонов ТБО.
Запустят первую очередь
Эксперты отмечают, что преимущество внедрения новых полигонов заключается, в первую очередь, в использовании современных технологий захоронения и рекультивации отходов. Они минимизируют негативное воздействие на окружающую среду, а также увеличивают срок эксплуатации объекта.
В Галиче Костромской области уже в следующем году должна быть запущена в эксплуатацию первая очередь нового полигона по захоронению ТБО, общей площадью более 5,5 гектаров. Большую часть территории займут специальные карты для захоронения отходов. Также здесь будет размещена административно-хозяйственная зона с весами, сортировочным комплексом и площадкой для техники. Строительство подобного полигона – первый подобный опыт для нашего региона.
Строительство полигона осуществляет инвестор – галичская компания «Полигон». Это региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами 2-ой зоны, куда входят Буй, Галич, Антроповский, Буйский, Галичский, Парфеньевский, Солигаличский и Чухломский районы. Всего на реализацию проекта будет направлено 85 млн рублей. Это средства самой компании, а также кредитные ресурсы.
Как рассказал генеральный директор компании Сергей Кручинин, для реализации проекта был отобран земельный участок, проведены общественные слушания с жителями района, составлена проектно-сметная документация и пройдена государственная экспертиза.
Что сказали эксперты?
Госэкпертизу документации и результатов инженерных изысканий проводило Главное управление государственной экспертизы в Санкт-Петербурге. В итоге проект по строительству полигона твёрдых бытовых отходов в Галичском районе получил положительное заключение.
Ранее экологическую экспертизу проекта проводило региональное управление Росприроднадзора. «По результатам проведения государственной экологической экспертизы установлено, что предоставленные материалы соответствуют требованиям природоохранных законодательных актов и нормативных документов в области охраны окружающей среды и являются допустимыми», – отметили в Росприроднадзоре.
В июне 2019 года подрядная организация приступила к возведению полигона.
«Полигон рассчитан на один миллион тонн отходов за все время его эксплуатации, а это 30 лет. Сейчас на объекте ведётся оборудование хозяйственной зоны, строительство административного здания и разработка одной из карт для захоронения отходов. Здесь будет сделана полная гидроизоляция, которая защитит почву от веществ, возникающих в процессе разложения отходов. Вопросам экологии мы уделяем основное и самое пристальное внимание», – прокомментировал Сергей Кручинин.
В связи с дождливой погодой темпы работ по возведению полигона немного замедлились. Тем не менее, уже в следующем году (в июне 2020 года) завершится реализация первого этапа проекта – будет полностью оборудована одна из карт и построены административные и хозяйственные постройки. Полностью реализовать проект планируется к 2024 году.
Что будет с тарифом?
Региональный оператор «Полигон» работает в области с начала 2019 года. Компания применяет льготный тариф на вывоз крупногабаритного мусора. Также проводится пробное тестирование по раздельному сбору твердых бытовых отходов среди населения.
На сегодняшний момент согласно тарифу для регионального оператора 2-й зоны переработка одного кубометра мусора составляет 497,07 рублей. В зависимости от вида жилого объекта (МКД или индивидуальный дом), а также его расположения (город или сельская местность) сумма оплаты в месяц на одного человека составляет от 81,60 до 119,30 рублей. Для сравнения в муниципальных образованиях 1-й зоны (Кострома, Волгореченск, Нерехта и др.) тариф значительно выше и составляет 584,71 рублей.
Как прокомментировал Сергей Кручинин, реализация проекта по строительству полигона не скажется на населении и не повлияет на сумму оплаты за обращение с ТКО. В тариф изначально была заложена инвестиционная составляющая. Более того, значительная часть средств, направляемых на реализацию проекта, это кредитные ресурсы.