Под Галичем построят новый полигон ТБО

Сегодня по всей стране внедряют современные технологии для утилизации и переработки отходов. Костромская область тоже вошла в число регионов, где произойдёт замена морально устаревших полигонов ТБО.Запустят первую очередьЭксперты отмечают, что преимущество внедрения новых полигонов заключается, в первую очередь, в использовании современных технологий захоронения и рекультивации отходов. Они минимизируют негативное воздействие на окружающую среду, а также увеличивают срок эксплуатации объекта.В Галиче Костромской области уже в следующем году должна быть запущена в эксплуатацию первая очередь нового полигона по захоронению ТБО, общей площадью более 5,5 гектаров. Большую часть территории займут специальные карты для захоронения отходов. Также здесь будет размещена административно-хозяйственная зона с весами, сортировочным комплексом и площадкой для техники. Строительство подобного полигона – первый подобный опыт для нашего региона.Строительство полигона осуществляет инвестор – галичская компания «Полигон». Это региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами 2-ой зоны, куда входят Буй, Галич, Антроповский, Буйский, Галичский, Парфеньевский, Солигаличский и Чухломский районы. Всего на реализацию проекта будет направлено 85 млн рублей. Это средства самой компании, а также кредитные ресурсы.Как рассказал генеральный директор компании Сергей Кручинин, для реализации проекта был отобран земельный участок, проведены общественные слушания с жителями района, составлена проектно-сметная документация и пройдена государственная экспертиза.Что сказали эксперты?Госэкпертизу документации и результатов инженерных изысканий проводило Главное управление государственной экспертизы в Санкт-Петербурге. В итоге проект по строительству полигона твёрдых бытовых отходов в Галичском районе получил положительное заключение.Ранее экологическую экспертизу проекта проводило региональное управление Росприроднадзора. «По результатам проведения государственной экологической экспертизы установлено, что предоставленные материалы соответствуют требованиям природоохранных законодательных актов и нормативных документов в области охраны окружающей среды и являются допустимыми», – отметили в Росприроднадзоре.В июне 2019 года подрядная организация приступила к возведению полигона.«Полигон рассчитан на один миллион тонн отходов за все время его эксплуатации, а это 30 лет. Сейчас на объекте ведётся оборудование хозяйственной зоны, строительство административного здания и разработка одной из карт для захоронения отходов. Здесь будет сделана полная гидроизоляция, которая защитит почву от веществ, возникающих в процессе разложения отходов. Вопросам экологии мы уделяем основное и самое пристальное внимание», – прокомментировал Сергей Кручинин.В связи с дождливой погодой темпы работ по возведению полигона немного замедлились. Тем не менее, уже в следующем году (в июне 2020 года) завершится реализация первого этапа проекта – будет полностью оборудована одна из карт и построены административные и хозяйственные постройки. Полностью реализовать проект планируется к 2024 году.Что будет с тарифом?Региональный оператор «Полигон» работает в области с начала 2019 года. Компания применяет льготный тариф на вывоз крупногабаритного мусора. Также проводится пробное тестирование по раздельному сбору твердых бытовых отходов среди населения.На сегодняшний момент согласно тарифу для регионального оператора 2-й зоны переработка одного кубометра мусора составляет 497,07 рублей. В зависимости от вида жилого объекта (МКД или индивидуальный дом), а также его расположения (город или сельская местность) сумма оплаты в месяц на одного человека составляет от 81,60 до 119,30 рублей. Для сравнения в муниципальных образованиях 1-й зоны (Кострома, Волгореченск, Нерехта и др.) тариф значительно выше и составляет 584,71 рублей.Как прокомментировал Сергей Кручинин, реализация проекта по строительству полигона не скажется на населении и не повлияет на сумму оплаты за обращение с ТКО. В тариф изначально была заложена инвестиционная составляющая. Более того, значительная часть средств, направляемых на реализацию проекта, это кредитные ресурсы.