Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока бессмысленно говорить сейчас о конкретных сроках созыва саммита в нормандском формате.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока бессмысленно говорить сейчас о конкретных сроках созыва саммита в нормандском формате, передает "Интерфакс"."Сейчас никаких конкретно обозначенных сроков нет и быть не может. Вы знаете позицию Путина: сначала подготовка, потом саммит. В настоящий момент подготовка вестись не может, потому что постоянно меняется запросная позиция одной из сторон", — отметил Песков.Пресс-секретарь главы государства отметил, что нормандскому формату сейчас тяжело. Он напомнил, что нормандский формат в свое время согласовал некий комплекс договоренностей, а одна из сторон-участниц формата допускает отхождения от этого комплекса договоренностей, затрудняя тем самым подготовку к возможному и столь необходимому следующему саммиту".