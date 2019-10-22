В Судьбе человека – продолжение разговора об испытаниях, которые выпали на долю актера Игоря Петренко. В предыдущем выпуске он рассказал, как два года просидел в СИЗО, в этом рассказывает, как после развода с Екатериной Климовой упал в пропасть, и о той, которая помогла ему снова подняться.

В "Судьбе человека" – продолжение разговора об испытаниях, которые выпали на долю актера Игоря Петренко. В предыдущем выпуске он рассказал, как два года просидел в СИЗО, но смог воспользоваться шансом, чтобы не просто вернуться к нормальной жизни, но и стать знаменитым актером.В браке с Екатериной Климовой у пары родились двое сыновей. 10 лет поклонники считали их союз идеальным, но оказывается, что в последние годы совместной жизни они, по сути, "тянули лямку" ради детей.Петренко признается, что тогда он сильно выпивал, не всегда все ладилось на съемках, и он понимает Екатерину, которая однажды собрала вещи, забрала детей и съехала из их общей квартиры.Поначалу Игорь подумал, что покой — это то, что ему было в тот момент нужно. Но оказалось, что после развода с Климовой он оказался на дне пропасти, из которой долго не мог выбраться.Алкоголь затягивал, и однажды он, будучи за рулем не совсем трезвым, улетел в кювет, врезался в дерево, но чудом вернулся обратно на дорогу, хотя у автомобиля сорвало бок и бампер.Тогда, признается Игорь, он понял: это – знак, что он летит "в тартарары". Второй шанс на то, чтобы наладить жизнь, дала Петренко Кристина Бродская. Они познакомились на проекте "Огонь для Олимпиады". Картина так и не вышла, но Кристина стала женой Игоря.Вместе они растят трех дочерей, и Кристина, которая помогла мужу справиться с проблемами с алкоголем, всегда и везде ездит вместе с ним. Петренко же признается, что в последние годы у него изменилось отношение к семье и появилось ощущение ее ценности.Как сыновья Игоря приняли его развод с Екатериной, и общаются ли они сейчас? Какие сложности возникли у Петренко на съемках "Тараса Бульбы", и почему именно сериал "Шерлок Холмс" поставил точку в его отношениях с Климовой?Об этом – в продолжении разговора Бориса Корчевникова с Игорем Петренко в программе "Судьба человека".