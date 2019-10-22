Либеральная партия Канады, лидером которой является премьер-министр страны Джастин Трюдо, одержала победу на парламентских выборах в стране, заручившись поддержкой 33,6 процента голосов избирателей.

Либеральная партия Канады, лидером которой является премьер-министр страны Джастин Трюдо, одержала победу на парламентских выборах в стране, заручившись поддержкой 33,6 процента голосов избирателей.На втором месте — Консервативная партия Канады с 34,1 процента голосов, на третьем — "Квебекский блок" (8,7 процента), передает ТАСС.Всего в Канаде 338 избирательных округов — по числу мест в Палате общин. Для формирования правительства большинства партии-победительнице необходимо выиграть выборы, как минимум, в 170 округах, при этом Либеральная партия одержала верх в 158 округах. В итоге по итогам состоявшегося волеизъявления будет сформировано правительство меньшинства.