Нападающий петербургского Зенита Артем Дзюба обратился к болельщикам перед матчем третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с немецкой командой РБ Лейпциг.

Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба обратился к болельщикам перед матчем третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с немецкой командой "РБ Лейпциг"."В Лейпциге. Прилетели, заселились. Завтра, поболейте за нас, дорогие", – сказал Дзюба в видео, опубликованном в сториc Instagram. – Не простой матч, не простой".Посмотреть эту публикацию в InstagramЭмоции ⚡⚡⚡Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba) 19 Окт 2019 в 2:21 PDTНапомним, подопечные Сергея Семака сыграли вничью с французским "Лионом" (1:1), затем обыграли португальскую "Бенфику" (3:1) и с четырьмя очками возглавляют группу G. Матч "РБ Лейпциг" – "Зенит" состоится в среду, 23 октября, и начнется в 19:55 по московскому времени.