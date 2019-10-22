21-летняя Полина Малиновская родилась в Белоруссии. Несмотря на юный возраст, она пользуется бешеной популярностью.

21-летняя Полина Малиновская родилась в Белоруссии. Несмотря на юный возраст, она пользуется бешеной популярностью.Модель активно ведет личный аккаунт в социальной сети Instagram. На ее странице более 738 тысяч фолловеров.Малиновская прославилась не только благодаря своей тонкой талии и длинным ногам, которые она регулярно демонстрирует в профиле. Причем снимки у Полины часто довольно откровенного характера.Главной отличительной особенностью инста-дивы являются ее глаза. Они удивительного светло-голубого цвета, при этом на одном из них сияет яркое коричневое пятнышко.Отметим, сейчас модель проживает в Италии. Собственно, оттуда родом ее родной отец. А вот мама Малиновской – русская, сообщает.Полина сама себя обеспечивает, ведь она является амбассадором крупной американской компанией Revolve, которая занимается продажей одежду онлайн. Кроме того, неплохой доход ей приносит личная страница в Instagram.Напомним, недавно руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Джулиан Де Сильва провел исследование. В результате он определил женщину с идеальной внешностью. Как писали ранее , ей оказалась23-летняя американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид. По словам эксперта, ее пропорции на 94,35 процента близки к совершенству.