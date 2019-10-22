Почти половине россиян - 49,4 процента - хватает денег только на еду и одежду, сообщает Росстат. Причем число таких семей немного выросло: в первом квартале этого года их было 49,2 процента.

Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата. Причем число таких семей немного выросло: в первом квартале этого года их было 49,2 процента, сообщает News.Ru.Не могут купить ничего, кроме еды, а также испытывают затруднения с оплатой коммунальных платежей сейчас 14,1 процента россиян против 15,2 процента в первом квартале этого года и 16,1 процента в 2018 году. Доля тех, кому не хватает денег даже на еду, тоже сократилась с 0,8 процента в первом квартале этого года до 0,7 процента.Кроме того, растет число домохозяйств, которым хватает средств на еду, одежду и товары длительного пользования, но которые не могут купить квартиру или машину. В первом квартале таких было 31,7 процента, во втором — 32,6 процента. Россиян, которые могут позволить купить себе все, что захотят, оказалось 2,7 процента.Ранее Росстат назвал города с самыми высокими и низкими зарплатами. Рейтинг возглавили Москва и Южно-Сахалинск.