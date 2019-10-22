Политическое цунами в Киеве все ближе. Отношения между Владимиром Зеленским и олигархом Игорем Коломойским ухудшаются. К концу года возможен распад пропрезидентской фракции Слуга народа, предупреждает политический аналитик Андрей Головачев.

Политическое цунами в Киеве все ближе. Отношения между Владимиром Зеленским и олигархом Игорем Коломойским ухудшаются. К концу года возможен распад пропрезидентской фракции "Слуга народа", предупреждает политический аналитик Андрей Головачев.Эксперт неоднократно предупреждал, что отношения междупрезидентом и олигархом испортятся к концу года. Разрыв и противостояние междуними неизбежно, считает политолог.Причина кроется в масштабных амбициях Коломойского и егоокружения, а также тех сомнительных методах, которыми они привыкли решатьпроблемы, пояснил Головачев. Ни один президент не может реализовать реформы, незадев интересов бизнесмена, уверен аналитик."Именно по этой причине с любым президентом уКоломойского всегда развивались отношения по следующей схеме: взаимное уважение– легкое охлаждение отношений – охлаждение – антогонизм – борьба на уничтожениедруг друга", – написал политолог на своей странице в "Фейсбук".Новость дополняется.