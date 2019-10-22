Политическое цунами в Киеве все ближе. Отношения между Владимиром Зеленским и олигархом Игорем Коломойским ухудшаются. К концу года возможен распад пропрезидентской фракции Слуга народа, предупреждает политический аналитик Андрей Головачев.
Политическое цунами в Киеве все ближе. Отношения между Владимиром Зеленским и олигархом Игорем Коломойским ухудшаются. К концу года возможен распад пропрезидентской фракции "Слуга народа", предупреждает политический аналитик Андрей Головачев.
Эксперт неоднократно предупреждал, что отношения между
президентом и олигархом испортятся к концу года. Разрыв и противостояние между
ними неизбежно, считает политолог.
Причина кроется в масштабных амбициях Коломойского и его
окружения, а также тех сомнительных методах, которыми они привыкли решать
проблемы, пояснил Головачев. Ни один президент не может реализовать реформы, не
задев интересов бизнесмена, уверен аналитик.
"Именно по этой причине с любым президентом у
Коломойского всегда развивались отношения по следующей схеме: взаимное уважение
– легкое охлаждение отношений – охлаждение – антогонизм – борьба на уничтожение
друг друга", – написал политолог на своей странице в "Фейсбук".
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