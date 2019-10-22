Стало известно, какое наказание получит звезда кино для взрослых Шерил Мерфи, известная под псевдонимом Бриджет Пауэрс. За нападение на бойфренда актриса может провести в тюрьме более 15 лет.

Стало известно, какое наказание получитзвезда кино для взрослых Шерил Мерфи, известная под псевдонимом Бриджет Пауэрс.За нападение на бойфренда актриса может провести в тюрьме более 15 лет.39-летнейартистке предъявили сразу три обвинения: в краже со взломом, побоях и нападениис использованием опасного оружия. Выяснилось, что Мерфи спланировала жестокуюрасправу заранее.Материал дополняется