Стало известно, какое наказание получит
звезда кино для взрослых Шерил Мерфи, известная под псевдонимом Бриджет Пауэрс.
За нападение на бойфренда актриса может провести в тюрьме более 15 лет.
Стало известно, какое наказание получит
звезда кино для взрослых Шерил Мерфи, известная под псевдонимом Бриджет Пауэрс.
За нападение на бойфренда актриса может провести в тюрьме более 15 лет.
39-летней
артистке предъявили сразу три обвинения: в краже со взломом, побоях и нападении
с использованием опасного оружия. Выяснилось, что Мерфи спланировала жестокую
расправу заранее.
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