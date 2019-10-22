Анкудиновское кладбище в Москве относится к закрытому типу. Участки под родовые погребения здесь можно приобрести только через аукцион правительства. Также места на погосте доступны для родственных подзахоронений, но их выделяют безвозмездно.

Анкудиновское кладбище в Москве относится к закрытому типу. Участки под родовые погребения здесь можно приобрести только через аукцион правительства. Также места на погосте доступны для родственных подзахоронений, но их выделяют безвозмездно.Официальные стартовые цены на погосте доходят до 652 тысяч для захоронения под гроб, в зависимости от размера и престижности участка. Урну с прахом можно похоронить всего за 26 тысяч.Но целый ряд категорий граждан по разрешению Правительства Москвы могут покоиться тут бесплатно. На сайте Ritual.ru говорится, что денег не возьмут, если уже есть родственная могила (и прямое родство с захороненными в ней), а так же если умерший имел заслуги перед государством или Москвой (награды, звания, регалии).Заслуженная артистка России Анастасия Заворотнюк, таким образом, очевидно, могла сэкономить, оформляя места здесь для родственников. Первым, еще в 2015 году, в Анкудинове упокоился ее отец – телережиссер, член академии Российского телевидения Юрий Андреевич Заворотнюк.А через три года – в январе 2018 года – умер брат актрисы Святослав Заворотнюк, который работал режиссером монтажа в Астрахани. Он тоже лежит здесь. Когда в мае 2019-го скончалась его жена Надежда Кузнецова, ее тоже похоронили тут. Учитывая родственные связи и постановление столичного правительства, логично предположить, что за землю под могилу брата и невестки Анастасия Заворотнюк получила бесплатно.Стоит пояснить, что актриса выбрала место под захоронение родственников неслучайно – Анкудиново находится близ деревни Крекшино, где у "прекрасной няни" большой дом – по прямой всего пару километров. Поэтому она может чаще навещать самых дорогих людей.