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<a href="https://33live.ru/novosti/22-10-2019-predpolagaemyj-syn-rasskazal-o-vstreche-s-ciskaridze.html" target="_blank">Предполагаемый сын рассказал о встрече с Цискаридзе</a> - 19-летний Тимур Акперов, называющий себя внебрачным сыном Николая Цискаридзе, посетил Санкт-Петербург, чтобы встретиться с артистом. По его словам, это был отчаянный шаг.