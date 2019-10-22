С 14-го тура в матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 будет использован новый мяч от компании Nike. Для игры в условиях снегопада клубам РПЛ предоставили мячи красного цвета.

С 14-го тура в матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 будет использован новый мяч от компании Nike. Для игры в условиях снегопада клубам РПЛ предоставили мячи красного цвета."Сочетание ярко-желтого и фиолетовых цветов является оптимальным для восприятия человеческим глазом в условиях искусственного и ограниченного естественного освещения в осенне-зимний период", – сообщает пресс-служба РПЛ. – После увеличения светового дня в апреле 2019 года лига вернется к мячам белого цвета".Напомним, 14-й тур РПЛ стартует в пятницу, 25 октября. Матч "Рубин" – "Урал" станет первым, на который сыграют новыми мячами.