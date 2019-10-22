Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут переговоры в Сочи. Президенты России и Турции обсудят, в первую очередь, положение дел в Сирии, где Анкара проводит военную операцию.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут переговоры в Сочи. Президенты России и Турции обсудят, в первую очередь, положение дел в Сирии, где Анкара проводит военную операцию.В среду вечером истекает пауза в 5 суток, которую Турция дала курдам для отвода своих сил, сообщает телеканал "Россия 24". Путин и Эрдоган собираются обсудить, как будет развиваться ситуация по окончании этого срока. Ранее в Кремле призывали Анкару действовать соразмерно и избегать шагов, которые могут помешать политическому урегулированию.Ещё одной темой переговоров станут двусторонние отношения между Россией и Турцией, в частности, речь пойдёт о реализации проекта газопровода "Турецкий поток" и выполнении контракта на поставку комплексов С-400.