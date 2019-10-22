Президента Украины Владимира Зеленского подловили на очередном обещании. до выполнения которого у политика так и не дошли руки. Как напомнили в Министерстве иностранных дел России, бывший шоумен высказывался про планы о возобновлении авиасообщения между странами.

Президента Украины Владимира Зеленского подловили на очередном обещании. до выполнения которого у политика так и не дошли руки. Как напомнили в Министерстве иностранных дел России, бывший шоумен высказывался про планы о возобновлении авиасообщения между странами.В погоне за популярными мерами, которые бы вызвали мгновенный отклик у избирателей, украинские политики предприняли целый ряд шагов, которые до сих пор сильно отражаются на благополучии простых граждан. Среди подобных мер – разрыв авиасообщения между Россией и Украиной.О том, что эта проблема беспокоит простых украинцев говорит как минимум то, что на сайте президента Украины появилась петиция с просьбой снять ограничение. Обсуждалась такая возможность и на высшем уровне. "Сам Владимир Зеленский, общаясь недавно с украинскими журналистами, выразил недоумение по поводу отсутствия прямых рейсов между нашими странами", – цитирует РИА Новости заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко."К сожалению, дальше всех этих слов дело пока не пошло. Сигналов с украинской стороны о намерении начать диалог по данной тематике не было", – добавил он.Материал дополняется.