Президента Украины Владимира Зеленского подловили на очередном обещании. до выполнения которого у политика так и не дошли руки. Как напомнили в Министерстве иностранных дел России, бывший шоумен высказывался про планы о возобновлении авиасообщения между странами.

Президента Украины Владимира Зеленского подловили на очередном обещании. до выполнения которого у политика так и не дошли руки. Как напомнили в Министерстве иностранных дел России, бывший шоумен высказывался про планы о возобновлении авиасообщения между странами.В погоне за популярными мерами, которые бы вызвали мгновенный отклик у избирателей, украинские политики предприняли целый ряд шагов, которые до сих пор сильно отражаются на благополучии простых граждан. Среди подобных мер – разрыв авиасообщения между Россией и Украиной.О том, что эта проблема беспокоит простых украинцев говорит как минимум то, что на сайте президента Украины появилась петиция с просьбой снять ограничение. Обсуждалась такая возможность и на высшем уровне. "Сам Владимир Зеленский, общаясь недавно с украинскими журналистами, выразил недоумение по поводу отсутствия прямых рейсов между нашими странами", – цитирует РИА Новости заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко."К сожалению, дальше всех этих слов дело пока не пошло. Сигналов с украинской стороны о намерении начать диалог по данной тематике не было", – добавил он.Зеленский назвал отсутствие авиасообщения с Россией странным и невыгодным— Самсон (@kPddGQGfwmDYaCt)Отметим, за любовь к громким обещаниям и отсутствие конкретных результатов работы Владимира Зеленского критикуют не только его оппоненты, но и бывшие избиратели. Более того, на эту особенность политика жалуются даже на Западе.Так, депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадел посоветовала Владимиру Зеленскому сосредоточиться на реформах. В противном случае, предупредила она, будущее президента может быть весьма печально."Если люди не будут довольны – я имею в виду тех, кто возвращается с войны, тех, у кого есть оружие – следующий Майдан не будет мирным. Это может быть ужасно", – подчеркнула европейский депутат.