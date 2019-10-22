Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Владимир Путин обсудит весьма жесткие заявления, которыми ранее обменялись Вашингтон и Анкара.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на запланированных на 22 октября переговорах с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Владимир Путин обсудит весьма жесткие заявления, которыми ранее обменялись Вашингтон и Анкара.При этом Москва рассчитывает, что действия Турции в Сирии будут пропорциональны обеспокоенностям Анкары по обеспечению собственной безопасности, передает "Интерфакс".Что касается ожидания российской стороны от предстоящих переговоров между Путиным и Эрдоганом, Песков сообщил, что Россия намерена обсудить положение дел на северо-востоке САР, лучше понять происходящее, получить информацию о планах Турции, а также сопоставить эту информацию с общими планами по продвижению политического урегулирования в Сирии.На вопрос, в каком случае Россия может согласиться с Турцией по созданию зоны безопасности на северо-востоке этой страны, Дмитрий Песков сказал, что у Москвы достаточно последовательная позиция, которая всем хорошо известна."Мы с пониманием относимся к озабоченностям Турции в связи с обеспечением собственной безопасности и борьбе с террористическими элементами, — напомнил пресс-секретарь российского президента. — Но вместе с тем мы рассчитываем, что любые действия будут носить пропорциональный характер этим обеспокоенностям"."И эти действия никоим образом не должны осложнять процесс мирного политического урегулирования в Сирии", — добавил Дмитрий Песков.Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон "предпочитает мир войне", но в случае необходимости Дональд Трамп готов к военным действиям против Турции.В середине октября президент США в связи с военной операцией Турции в Сирии подписал указ о санкциях в отношении этой страны.