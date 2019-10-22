Телеведущая и экс-участница шоу Дом-2 заметно потеряла в весе. 39-летняя Виктория Боня выглядит очень худенькой.

Телеведущая и экс-участница шоу "Дом-2" заметно потеряла в весе.39-летняя Виктория Боня выглядит очень худенькой.Виктория Боня публиковала свежий снимок в "Инстаграм". Звездафотографирует свое отражение в зеркале. Она облачена в короткое шифоновое платьес леопардовым принтом. Наряд сидит на Виктории немного свободно, чтоподчеркивает ее худобу."Поделитесь, пожалуйста,вашей диетой!!!", – написала Боне поклонница. "Я не сижу на диетах! Я,наоборот, пытаюсь поправиться… Вес меньше, чем бы хотелось", – поделилась переживаниями экс-участницашоу "Дом-2".Ранее говорила, что придерживается принциповправильного питания. Знаменитость оказалась от употребления алкоголя. Телеведущаяуверена, что даже небольшие дозы спиртосодержащих веществ не лучшим образом отражаютсяна женском лице. Также экс-участница шоу "Дом-2" призывает активно заниматьсяспортом.21 Окт 2019 в 1:29 PDTА вот к "инъекциям красоты" рекомендуетотноситься с большой осторожностью. Много лет назад она решила попробоватьфиллеры, о чем очень пожалела. Из-за них лицо телеведущей перекосило. Тогда Бонепришлось лететь в Америку, к голливудскому доктору, который и помог ей обрестипрежние черты лица.