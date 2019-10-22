Телеведущая и экс-участница шоу Дом-2 заметно потеряла в весе.
39-летняя Виктория Боня выглядит очень худенькой.
Телеведущая и экс-участница шоу "Дом-2" заметно потеряла в весе.
39-летняя Виктория Боня выглядит очень худенькой.
Виктория Боня публиковала свежий снимок в "Инстаграм". Звезда
фотографирует свое отражение в зеркале. Она облачена в короткое шифоновое платье
с леопардовым принтом. Наряд сидит на Виктории немного свободно, что
подчеркивает ее худобу.
"Поделитесь, пожалуйста,
вашей диетой!!!", – написала Боне поклонница. "Я не сижу на диетах! Я,
наоборот, пытаюсь поправиться… Вес меньше, чем бы хотелось", – поделилась переживаниями экс-участница
шоу "Дом-2".
Ранее говорила, что придерживается принципов
правильного питания. Знаменитость оказалась от употребления алкоголя. Телеведущая
уверена, что даже небольшие дозы спиртосодержащих веществ не лучшим образом отражаются
на женском лице. Также экс-участница шоу "Дом-2" призывает активно заниматься
спортом.
21 Окт 2019 в 1:29 PDT
А вот к "инъекциям красоты" рекомендует
относиться с большой осторожностью. Много лет назад она решила попробовать
филлеры, о чем очень пожалела. Из-за них лицо телеведущей перекосило. Тогда Боне
пришлось лететь в Америку, к голливудскому доктору, который и помог ей обрести
прежние черты лица.