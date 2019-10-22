Накануне Регина Тодоренко опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram новый пост. Фото вызвало у фолловеров недоумение, а некоторые вообще прибывали в откровенном шоке.

Накануне Регина Тодоренко опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram новый пост. Фото вызвало у фолловеров недоумение, а некоторые вообще прибывали в откровенном шоке.На снимке телеведущая позирует в мини-бикини белого цвета на яхте. Она задорно смеется, согнувшись пополам. А рядом с ней стоит ее брат Кирилл, который трепетно приобнимает любимую сестру.Под постом Регина написала огромный поздравительный текст в честь дня рождения родственника. "Братец, в нашей жизни было столько болота, глиняных приключений, колорадских жуков, перекопанных огородов, сломанных машинок, несъеденых супов, выбитых зубов, что и вспоминать страшно 😆😆😁😁😆😄 Но это прекрасное время сделало нас такими, какие мы есть сейчас! Я желаю тебе беречь внутри себя того малыша, который строил "коледец" и достигать самых крутых вершин ) твоя сестра) ❤️", – оставила пожелание имениннику Тодоренко.И все бы ничего, если бы не один странный факт. На фото у звезды виднеется округлившийся живот. Это явно не последствия трехразового питания. Поэтому поклонники пришли в недоумение, предположив, что Регина ждет второго малыша.21 Окт 2019 в 9:48 PDTФолловеры стали активно интересоваться этим вопросом в комментариях под постом. Между тем, некоторые пользователи Сети подумали, что это всего-навсего старое фото. Тем не менее, пока для всех это остается загадкой. Ведь супруга Топалова предпочла ничего не объяснять.