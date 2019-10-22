Около 18% опрошенных россиян сочли мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники. При этом каждый третий россиянин хотел бы купить робота-пылесоса.

Около 18% опрошенных россиян сочли мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники. При этом каждый третий россиянин хотел бы купить робота-пылесоса, говорится в сообщении портала Hi-Tech Mail.ru.По данным опроса, который проводился с 10 по 20 октября 2019 года среди более чем 5 тысяч российских пользователей портала, кроме традиционных стиральных машин, пылесосов и утюгов, в российских домах чаще всего можно встретить: микроволновую печь (84%), блендер (77%), мясорубку (62%), электрический обогреватель (59%), мультиварку (59%), кофеварку (39%), кухонный комбайн (36%). Далее следуют посудомоечная машина (32%), очиститель (увлажнитель) воздуха (28%), хлебопечка (22%), отпариватель (17%), парогенератор (12%), робот-пылесос (12%).Как выяснилось, чаще всего россияне используют микроволновку, блендер, посудомоечную машину, мультиварку и мясорубку. Практически нетронутыми стоят роботы-пылесосы, хлебопечки, парогенераторы и отпариватели, а также электрические обогреватели. Однако самой бессмысленной покупкой опрошенные назвали мультиварку (18%).В рейтинге самых желанных приборов лидирует робот-пылесос (34%), посудомоечная машина (28%), кофеварка (23%), очиститель (увлажнитель) воздуха (20%), машина для сушки одежды (14%).Большинство опрошенных перед покупкой выясняют функциональность (78%), цены (70%) и производителя (60%). Для 49% респондентов решающим аргументом являются хорошие отзывы в Интернете, размер техники — для 27%, 16% опрошенных ориентируются на рекомендации друзей.