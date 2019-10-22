В Новой Москве сотрудники полиции задержали мужчину, убившего ножом двух человек и ранившего еще четверых.

В Новой Москве сотрудники полиции задержали мужчину, убившего ножом двух человек и ранившего еще четверых.По информации правоохранителей, страдавший наркозависимостью злоумышленник пришел к проживавшим в частном доме в деревне Дудкино знакомым с намерением просить деньги в долг. Получив отказ, он нанес ножевые ранения шестерым гражданам, двое из которых скончались, передает ТАСС.