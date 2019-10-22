Холдинг Высокоточные комплексы сконструировал боевой модуль на основе 57-миллиметровой пушки, правда широкой публике его пока не показывали. Таким образом сейчас российские разработчики предлагают военным сразу две подобных системы вооружения, рассказал индустриальный директор кластера обычного вооружения госкорпорации Ростех Сергей Абрамов.

Холдинг "Высокоточные комплексы" сконструировал боевой модуль на основе 57-миллиметровой пушки, правда широкой публике его пока не показывали. Таким образом сейчас российские разработчики предлагают военным сразу две подобных системы вооружения, рассказал агентству ТАСС индустриальный директор кластера обычного вооружения госкорпорации "Ростех" Сергей Абрамов.На данный момент аналогичный боевой модуль "Деривация-ПВО" с 57-миллиметровой пушкой уже создан в корпорации "Уралвагонзавод". Его орудие выдает 80 выстрелов в минуту, а в боекомплект входят осколочно-фугасные, бронебойные и снаряды с дистанционным подрывом.В систему управления огнем боевого модуля входит тепловизор, благодаря которому "Деривация-ПВО" способна вести огонь в любое время суток и почти в любую погоду.