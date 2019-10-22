Российские военные совместно с сирийской правительственной армией приступили к восстановлению работы военно-воздушной базы в Эт-Табке. Неделю назад ее покинули войска США. Полуторакилометровая полоса аэродрома позволит принимать малые транспортные самолеты, но ее нужно отстроить заново.

Российские военные совместно с сирийской правительственной армией приступили к восстановлению работы военно-воздушной базы в Эт-Табке. Неделю назад ее покинули войска США. Полуторакилометровая полоса аэродрома позволит принимать малые транспортные самолеты, но ее нужно отстроить заново.На бреющем полете наш вертолет идет в сторону Евфрата. Рядом еще две винтокрылые машины прикрывают с фланга. Хотя формально это территория уже под контролем сирийской армии, различные незаконные формирования покинули ее сравнительно недавно, поэтому случиться может всякое. Наша цель — авиабаза Эт-Табка. Появляется полоса, повсеместно взорванная и перекопанная. Раньше здесь приземлялись вертолеты американских ВВС, теперь садится российский Ми-8.Американцы использовали этот аэродром для снабжения своих баз к западу от Евфрата, в районе сирийского Манбиджа. Здесь приземлялись ударные вертолеты "Апач", которые участвовали в патрулировании этого района. Кроме того, транспортниками Штаты сюда завозили военную помощь, которая потом направлялась подразделениям так называемой умеренной оппозиции.В их числе были и курды, которых Штаты открыто поддерживали в их противостоянии с официальным Дамаском. Но когда войска США отсюда ушли, курды поняли — с союзником не угадали. Теперь столкнувшись с угрозой со стороны протурецких боевиков, курдские формирования борются с радикалами уже вместе с правительственными подразделениями Сирии. Армия занимает территории, куда раньше доступ ей был фактически закрыт, в том числе и эту авиабазу."Наша задача — обеспечивать безопасность аэродрома и защищать его. Сейчас он полностью под контролем сирийской армии. Самолеты пока не могут тут садится, полоса вся разбита, но мы собираемся это исправить", — говорит Роберт, командир отряда сирийской армии.Взлетную полосу взорвали террористы ИГИЛ (запрещена в России), которые контролировали эту территорию еще до курдов и американцев. Когда в Эт-Табке появились военные из США, для собственных целей им вполне хватало и вертолетных площадок. Восстанавливать аэродром в их планы не входило. Военные из Пентагона прекрасно понимали — их альянс с курдами продлится ровно столько, сколько это будет нужно самим Штатам. А восстанавливать ключевой военный объект в регионе за свой счет, а потом покидать его — не в правилах американцев.Важнейшее стратегическое значение аэродрома Эт-Табка в первую очередь определяется его местоположением. Отсюда до Ракки всего 40 километров. И теперь, когда это место контролируют подразделения правительственных сил, оно будет использоваться для доставки грузов необходимых для сирийской армии, которая сейчас продолжает продвижение к сирийско-турецкой границе.Полуторакилометровая полоса аэродрома позволяет ему принимать малые транспортные самолеты. Кроме того, сирийские ВВС могут использовать эту базу как аэродром подскока, для своих сил, направляющихся на север, с авиабаз Шайрат или Тифор, что находятся южнее отсюда. Главное сейчас — в максимально коронные сроки восстановить взлетно-посадочную полосу.