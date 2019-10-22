Российский ледокол подал сигнал бедствия в районе западного побережья Норвегии. На борту судна находятся 33 человека, передает Центральное управление службы спасения Норвегии. Остановка ..

Российский ледокол подал сигнал бедствия в районе западного побережья Норвегии. На борту судна находятся 33 человека, передает Центральное управление службы спасения Норвегии."Остановка двигателя. В этой зоне шторм", – приводит официальное сообщение . На место происшествия выдвинулись спасательные катеры. Сообщается, что экипажу уже удалось частично запустить двигатели.