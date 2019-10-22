Поставщики предупредили торговые сети о резком повышении стоимости гречневой крупы. По прогнозам экспертов, цена продукта вырастет на 20-50% – до 59 рублей за килограмм, передает издание ..

Поставщики предупредили торговые сети о резком повышении стоимости гречневой крупы. По прогнозам экспертов, цена продукта вырастет на 20-50% – до 59 рублей за килограмм, передает издание "Ведомости".К октябрю этого года стоимость сырья для крупы увеличилась втрое. Если раньше один килограмм гречихи можно было купить за 24 рубля, то теперь стоимость сырья составляет 40 рублей за килограмм, передает "".Подорожание гречневой крупы связано с низкими ценами в предыдущие два года. Это привело к тому, что аграрии снизили площади посева под эту культуру. В результате на рынке образовался дефицит гречихи.