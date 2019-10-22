Поставщики предупредили торговые сети о резком повышении стоимости гречневой крупы. По прогнозам экспертов, цена продукта вырастет на 20-50% – до 59 рублей за килограмм, пишут Ведомости. К ..

Поставщики предупредили торговые сети о резком повышении стоимости гречневой крупы. По прогнозам экспертов, цена продукта вырастет на 20-50% – до 59 рублей за килограмм, пишут "Ведомости".К октябрю этого года стоимость сырья для крупы увеличилась втрое. Если раньше один килограмм гречихи можно было купить за 24 рубля, то теперь стоимость сырья составляет 40 рублей за килограмм, передает "".Подорожание гречневой крупы связано с низкими ценами в предыдущие два года. Аграрии снизили площади посева под эту культуру, в результате чего на рынке образовался дефицит гречихи.