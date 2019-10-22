Самолет авиакомпании Азимут совершил внеплановую посадку в международном аэропорту Платов Ростова-на-Дону.

Самолет авиакомпании "Азимут" совершил внеплановую посадку в международном аэропорту "Платов" Ростова-на-Дону.Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировали в пресс-службе авиакомпании.Собеседник агентства отметил, что лайнер, летевший из Краснодара в Уфу, совершил незапланированную посадку из-за технических проблем, которые возникли в полете. На его борту находились 99 человек. В Ростове-на-Дону самолет заменили, и пассажиры полетели в аэропорт назначения.