Следователи СКР выясняют обстоятельства обнаружения шестимесячной девочки в центре столицы. В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление родителей и родственников девочки.

Следователи СКР выясняют обстоятельства обнаружения шестимесячной девочки в центре столицы. В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление родителей и родственников девочки.Как сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по городу Юлия Иванова, шестимесячную девочку обнаружили вечером 21 октября на улице Щепкина.По предварительным данным, ее оставил на улице неизвестный мужчина.