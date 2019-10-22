Следственный комитет России возбудил три новых уголовных дела по фактам артобстрелов украинскими военнослужащими Донбасса, где пострадали пятеро человек.

Следственный комитет России возбудил три новых уголовных дела по фактам артобстрелов украинскими военнослужащими Донбасса, где пострадали пятеро человек.Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировала официальный представитель СКР Светлана Петренко, отметив, что дела открыты в рамках уголовной статьи УК РФ "применение запрещенных средств и методов ведения войны".Она подчеркнула, что 10 октября военнослужащие украинской армии и нацгвардии обстреляли из минометов и гранатометов поселок Зайцево Никитовского городского района Горловки, в частности, дома на улице Красных Партизан. 16 октября из-за минометного обстрела силовиков Украины на улице Пустельникова в поселке ранения получили 64-летний мужчина и 61-летняя женщина.Кроме того, в Следственном комитете России обратили внимание на инцидент, произошедший 12 октября в Донецке, когда две женщины и мужчина получили осколочные ранения от взорвавшейся гранаты, которая была установлена под оградой одного из захоронения на территории Новодевичьего кладбища.Петренко рассказала, что СКР продолжает устанавливать другие факты преступной деятельности украинских военнослужащих в отношении граждан Донбасса.Ранее сообщалось, что 9 октября Следственный комитет РФ возбудил шесть уголовных дел по фактам подобных обстрелов со стороны ВСУ.