После того, как стало известно о смертельной болезни Анастасии Заворотнюк, журналисты буквально не дают прохода ее близким. Те, в свою очередь, скрываются от пристального внимания общественности. На днях репортеры якобы обнаружили мать актрисы на Даниловском кладбище Москвы.

После того, как стало известно о смертельной болезни Анастасии Заворотнюк, журналисты буквально не дают прохода ее близким. Те, в свою очередь, скрываются от пристального внимания общественности. На днях репортеры якобы обнаружили мать актрисы на Даниловском кладбище Москвы.15 Окт 2019 в 3:12 PDTМатериал дополняется