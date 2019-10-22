Президент Белоруссии Александр Лукашенко – человек амбициозный. Шутка ли, 25 лет находиться у власти. Но маленькой республики для него, видимо, недостаточно. Батька, утверждают эксперты, желает замахнуться на гораздо больший масштаб.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко – человек амбициозный. Шутка ли, 25 лет находиться у власти. Но маленькой республики для него, видимо, недостаточно. Батька, утверждают эксперты, желает замахнуться на гораздо больший масштаб.
Встреча Александра Лукашенко с губернатором Новгородской
области Андреем Никитиным благодаря красноречию Батьки приобрела широкий
общественный резонанс. Белорусский лидер не стал изменять себе и отметился
очередным громким заявлением.
"Я очень часто говорю: если кто-то в России думает, что
это их Россия, они ошибаются. Это и наша Россия. К этому надо привыкать. Россия
– это больше, чем страна, для Беларуси – тем более. Это идеология, и ее из меня
не выбить", – сказал Лукашенко.
Что заставило белорусского лидера сказать такие слова? По
мнению главы Белорусской социал-демократической партии Игоря Борисова,
заявление Лукашенко – проявление его "советско-русской ментальности".
Политик также напомнил, что Москва на протяжении четверти
века выступает фактически донором режима Лукашенко. Лестные реверансы в адрес
России Батька делает и потому, что ему важна поддержка россиян, полагает
Борисов.
Политик уверен: амбиции выходят за границы
Белоруссии. "Что ни говори, а свои пол процента он сохраняет в надежде: а
вдруг в перспективе удастся занять российский трон? Сейчас это нереально, но
потенциал существует", – цитирует Борисова "Белорусская правда".
Все может испортить заигрывания Лукашенко с Западом.
Последний год белорусский лидер принялся активно налаживать отношения с США и
ЕС. Подобную многовекторность "главного союзника" россияне не
оценили.
Судя по недавнему опросу аналитической службы
"Рамблера", в надежности президента Белоруссии сомневаются 52%
опрошенных. не раз отмечался антироссийскими выходками, объяснили
они.