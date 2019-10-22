Президент Белоруссии Александр Лукашенко – человек амбициозный. Шутка ли, 25 лет находиться у власти. Но маленькой республики для него, видимо, недостаточно. Батька, утверждают эксперты, желает замахнуться на гораздо больший масштаб.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко – человек амбициозный. Шутка ли, 25 лет находиться у власти. Но маленькой республики для него, видимо, недостаточно. Батька, утверждают эксперты, желает замахнуться на гораздо больший масштаб.Встреча Александра Лукашенко с губернатором Новгородскойобласти Андреем Никитиным благодаря красноречию Батьки приобрела широкийобщественный резонанс. Белорусский лидер не стал изменять себе и отметилсяочередным громким заявлением."Я очень часто говорю: если кто-то в России думает, чтоэто их Россия, они ошибаются. Это и наша Россия. К этому надо привыкать. Россия– это больше, чем страна, для Беларуси – тем более. Это идеология, и ее из меняне выбить", – сказал Лукашенко.Что заставило белорусского лидера сказать такие слова? Помнению главы Белорусской социал-демократической партии Игоря Борисова,заявление Лукашенко – проявление его "советско-русской ментальности".Политик также напомнил, что Москва на протяжении четвертивека выступает фактически донором режима Лукашенко. Лестные реверансы в адресРоссии Батька делает и потому, что ему важна поддержка россиян, полагаетБорисов.Политик уверен: амбиции выходят за границыБелоруссии. "Что ни говори, а свои пол процента он сохраняет в надежде: авдруг в перспективе удастся занять российский трон? Сейчас это нереально, нопотенциал существует", – цитирует Борисова "Белорусская правда".Все может испортить заигрывания Лукашенко с Западом.Последний год белорусский лидер принялся активно налаживать отношения с США иЕС. Подобную многовекторность "главного союзника" россияне неоценили.Судя по недавнему опросу аналитической службы"Рамблера", в надежности президента Белоруссии сомневаются 52%опрошенных. не раз отмечался антироссийскими выходками, объяснилиони.