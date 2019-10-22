После душещипательного признания герцогини Сассекской в Сети запустили флешмоб в ее поддержку. Британцы решили заступиться за Меган Маркл.

После душещипательного признания герцогини Сассекской в Сетизапустили флешмоб в ее поддержку. Британцы решили заступиться за Меган Маркл.В ближайшие дни на экраны выйдет документальный фильм опутешествии принца Гарри и его супруги по Африке – "Harry &Meghan: An African Journey". Уже опубликовали тизер, который демонстрируетфрагмент интервью с Меган Маркл.Избранница принца Гарри призналась журналисту, что живется ей не очень хорошо, ведь ее жизнь похожа на борьбу. Она переживает из-за нападокпрессы и страдает из-за проблем в семье. Герцогиня Сассекская, еле сдерживаяслезы, сообщила, что никто не интересуется тем, как она себя чувствует. Меган Марклнамекнула, что сейчас очень уязвима.Британцы не смогли остаться равнодушными к откровениям августейшей особы. Подданные принялись размещать в личных профилях "Твиттер" посты в поддержку супруги принца Гарри, сопровождая их хештегом #WeLoveYouMeghan (Мылюбим тебя, Меган – прим, ред.).Англичане отмечали, что стыдятся, ведь они практическидовели до нервного срыва. Многие поклонники признавались, что, смотря на разбитую герцогиню, не могли сдержать слез.Отметим, чтооткровенное признание жены принца тронуло многих пользователей соцсети по всему миру. Хештег#WeLoveYouMeghan попал в тренды и стал первым в минувшие выходные. Пока ни , ни ее представители ситуацию не комментируют.