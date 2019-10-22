Сегодня там состоится пятнадцатая поэтическая гостиная в рамках акустического проекта «Homo poeticus»

Сегодня в областной научной библиотеке в 17:30 состоится пятнадцатая поэтическая гостиная в рамках акустического проекта «Homo poeticus» под названием «…Слушайте музыку Революции!»Октябрьская революция 1917 года – событие, которое стало переломным моментом в истории нашего государства. Члены творческой группы вместе с гостями прочтут стихи известных поэтов, обсудят современные точки зрения на события столетней давности.Звездные войны с точки зрения науки. Сегодня во владимирском Технопарке Кванториум 33 на улице Каманина пройдет лекция кандидата физико-математических наук Валериана Юрова. Он попытается осмыслить события популярной киновселенной через призму физики и астрономии. Гости встречи узнают о парадоксе мидихлориан, делающих из людей джедаев, печальной судьбе планеты Татуин и о том, что на самом деле представляет собой Звезда смерти. Начало лекции в 15.00.