Белорусская теннисистка Арина Соболенко на старте турнира WTA Elite Trophy в китайском Чжухае в двух сетах за один час 21 минуту обыграла представительницу Греции Марию Саккари со счетом 6:3, 6:4.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко на старте турнира WTA Elite Trophy в китайском Чжухае в двух сетах за один час 21 минуту обыграла представительницу Греции Марию Саккари со счетом 6:3, 6:4.Соболенко шесть раз подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из шести, а у Саккари, занимающей 22-е место в рейтинге WTA, три эйса и пять двойных ошибок.Таким образом, Соболенко возглавила группу "Роза". В следующем матче турнира белорусская спортсменка в среду, 23 октября, сыграет бельгийкой Элисе Мертенс (18).Напомним, WTA Elite Trophy – женский турнир, по регламенту которого 12 теннисисток поделены на четыре группы. Из каждой группы в полуфинал выйдут по одной теннисистке. Соревнования в Чжухае завершатся 27 октября. В прошлом году победительницей стала австралийка Эшли Барти (1).