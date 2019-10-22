Речь идет об участке площадью 9 га, расположенного на ул. Горького, рядом с университетским городком ВлГУ. Сейчас это земля федеральная

Речь идет об участке площадью 9 га, расположенного на ул. Горького, рядом с университетским городком ВлГУ. Сейчас это земля федеральнаяЕсли решиться вопрос с передачей участка земли в областную собственность, то разработка проектно-сметной документации для строительства многофунциональной спортивной арены – крупнейшей в регионе - может состояться уже в следующем году, сообщается на