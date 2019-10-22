Двукратная олимпийская чемпионка, 40-летняя Светлана Хоркина в понедельник, 21 октября, во второй раз стала мамой. Знаменитая российская гимнастка уже воспитывает 14-летнего сына Святослава.
Двукратная олимпийская чемпионка, 40-летняя Светлана Хоркина в понедельник, 21 октября, во второй раз стала мамой. Знаменитая российская гимнастка уже воспитывает 14-летнего сына Святослава.
"Как долго я тебя ждала! 21.10.2019. Люблю тебя", – написала Хоркина в социальной сети Instagram.
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Как долго я тебя ждала