Звезда шоу Comedy Woman решилась на обнаженную фотосессию. Свежие снимки 34-летняя Екатерина Варнава опубликовала в личном Инстаграм.

Звезда шоу "Comedy Woman" решилась на обнаженную фотосессию.Свежие снимки 34-летняя Екатерина Варнава опубликовала в личном "Инстаграм".В кадре артистка позирует голой на темном фоне. Замысловатаяпоза позволила спрятать интимные части тела Екатерины Варнавы и, вместе с тем, продемонстрировать ее сочные формы."Максимально честна с вами. Ничего не скрываю", – объясниласвой порыв раздеться знаменитость.Отметим, что первой на пикантные фото отреагировала певицаПолина Гагарина. Артистка осталась от увиденного в восторге и, возможно, даженемного позавидовала."Ну… это так разве можно??? Так взять и обезоружить?Нокаут!!! Самая красивая", – не смогла сдержать эмоций Полина Гагарина.Исполнитель Тимур Родригес тоже не прошел мимооткровенной публикации Екатерины. Артист намекнул, что фото Варнавы действуют возбуждающе.Они способны завести любого."Ничего себе!!! Катюня, ты просто огонь!!! Но вот вопрос:это просто подарок нам всем…" – любопытничал Тимур Родригес.22 Окт 2019 в 7:11 PDTОтметим, что среди комментаторов были и те, ктораскритиковал идею оголиться. "Можно быть просто честнойзачем раздеваться 🤦🏼‍♀️",– недоумевали поборники морали. "Чтобы увас был повод излить негатив", – написала артистка. "Спасибо заваши комментарии. Обожаю", – после ответила недоброжелателям .