В интервью телеканалу CNBC госсекретарь США Майк Помпео рассказал о готовности Дональда Трампа применить силу в отношении Турции, если потребуют обстоятельства. В России сочли, что реальных последствий эти слова иметь не будут.

В интервью телеканалу CNBC госсекретарь США Майк Помпео рассказал о готовности Дональда Трампа применить силу в отношении Турции, если потребуют обстоятельства. В России сочли, что реальных последствий эти слова иметь не будут.С грозным заявлением президент США Дональд Трамп решил выступить лично. "Запомните: если Турция будет плохо себя вести, а я не думаю, что они будут, у нас есть сила, о которой никто не знает", – заверил он общественность.Впрочем, долго хранить интригу американский лидер не стал и сразу пояснил, что речь не идет о военной угрозе. "Это санкции. Это тарифы. Турция отправляет огромное количество стали и другие товары в Соединенные Штаты. Мы обложим их тарифами", – цитирует Трампа ".А вот госсекретарь США Майк Помпео пошел дальше. Он заметил, что для Вашингтона использование экономических и дипломатических рычагов давления находится в приоритете, однако Белый дом готов и к применению силы.Российский сенатор Алексей Пушков обратил внимание на то, что раньше США не угрожали союзнику по НАТО. Впрочем, он посоветовал не относиться к этим словам серьезно. "Похоже на риторику", – цитирует члена Совфеда "". Пушков усомнился, что Трампу удастся таким образом устрашить руководство Турции.Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев напомнил, что Вашингтон не ставил перед Анкарой каких-то конкретных ограничений. По словам сенатора, к военному столкновению может привести лишь что-то чрезвычайное.К примеру, вооруженное противостояние может спровоцировать намеренный удар турецких сил по американским военным. "Вряд ли до такого дойдет, а потому все останутся при своих: Эрдоган будет продолжать демонстрировать независимую линию в сирийских и курдских делах, а Вашингтон погрозит пальцем и вернется к санкциям и дипломатии, о чем, кстати, сказал и госсекретарь", – цитирует Косачева .