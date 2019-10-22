В интервью телеканалу CNBC госсекретарь США Майк Помпео рассказал о готовности Дональда Трампа применить силу в отношении Турции, если потребуют обстоятельства. В России сочли, что реальных последствий эти слова иметь не будут.
В интервью телеканалу CNBC госсекретарь США Майк Помпео рассказал о готовности Дональда Трампа применить силу в отношении Турции, если потребуют обстоятельства. В России сочли, что реальных последствий эти слова иметь не будут.
С грозным заявлением президент США Дональд Трамп решил выступить лично. "Запомните: если Турция будет плохо себя вести, а я не думаю, что они будут, у нас есть сила, о которой никто не знает", – заверил он общественность.
Впрочем, долго хранить интригу американский лидер не стал и сразу пояснил, что речь не идет о военной угрозе. "Это санкции. Это тарифы. Турция отправляет огромное количество стали и другие товары в Соединенные Штаты. Мы обложим их тарифами", – цитирует Трампа ".
А вот госсекретарь США Майк Помпео пошел дальше. Он заметил, что для Вашингтона использование экономических и дипломатических рычагов давления находится в приоритете, однако Белый дом готов и к применению силы.
Российский сенатор Алексей Пушков обратил внимание на то, что раньше США не угрожали союзнику по НАТО. Впрочем, он посоветовал не относиться к этим словам серьезно. "Похоже на риторику", – цитирует члена Совфеда "". Пушков усомнился, что Трампу удастся таким образом устрашить руководство Турции.
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев напомнил, что Вашингтон не ставил перед Анкарой каких-то конкретных ограничений. По словам сенатора, к военному столкновению может привести лишь что-то чрезвычайное.
К примеру, вооруженное противостояние может спровоцировать намеренный удар турецких сил по американским военным. "Вряд ли до такого дойдет, а потому все останутся при своих: Эрдоган будет продолжать демонстрировать независимую линию в сирийских и курдских делах, а Вашингтон погрозит пальцем и вернется к санкциям и дипломатии, о чем, кстати, сказал и госсекретарь", – цитирует Косачева .