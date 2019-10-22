Российский нападающий Сент-Луис Блюз Владимир Тарасенко принес победу своему клубу в матче регулярки НХЛ против Колорадо Эвеланш. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу блюзменов.

Российский нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко принес победу своему клубу в матче "регулярки" НХЛ против "Колорадо Эвеланш". Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу "блюзменов".Тарасенко принял участие во всех трех забитых голах. Сначала он дважды ассистировал своим одноклубникам Брэйдену Шенну и Дэвиду Перрону, забившим по голу. После этого россиянин забил уже сам, и по итогам матча набрал три очка и был признан первой звездой матча.В составе "Эвеланш" единственную шайбу забил Натан Маккинон.Тарасенко после победного матча вышел на девятое место в истории "Сент-Луиса" по набранным очкам. Теперь в активе хоккеиста из России 428 баллов, из которых 214 голов и 214 результативных передач.На счету "Сент-Луиса" теперь 11 очков и пятое место в Западной конференции. "Эвеланш" же с 15-ю баллами продолжают занимать первую строчку все того же Запада.