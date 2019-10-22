34-летняя актриса Кира Найтли, сыгравшая одну из главных ролей в фильме Пираты Карибского моря, сделала шокирующее заявление. По ее словам, она столкнулась с серьезным психическим расстройством.

34-летняя актриса Кира Найтли, сыгравшая одну из главных ролей в фильме "Пираты Карибского моря", сделала шокирующее заявление. По ее словам, она столкнулась с серьезным психическим расстройством.У знаменитости случился нервный срыв. Это произошло, когда ей было всего 22 года.Собственно говоря, виной стали навязчивые папарацци. Кира утверждает, что в те времена ценность снимков любых известных женщин возрастала, если они были негативного характера."Поэтому если у вас и не было психического расстройства, то они пытались подтолкнуть вас делать такие вещи, из-за которых материалы с вами ценились бы так же высоко, как материалы с теми, у кого такие проблемы есть", – отметила Найтли.Звезда рассказала, что однажды ее машину столкнули с дороги. После этого она пригрозила фотографам, что убьет кого-то. В ответ она услышала, что в таком случае они заработают больше денег.4 Июн 2019 в 5:36 PDTАртистка призналась, что после "Пиратов Карбиского моря" она на несколько лет прекратила актерскую карьеру. Когда снова начала сниматься в кино, то принципиально не бралась за высокобюджетные проекты. По ее словам, она просто не справлялась с известностью, которую они приносили.