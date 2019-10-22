Многие эксперты знают, что Украина испытывает определенные экономические проблемы. Однако их масштабы долгое время ускользали от общественного внимания. На то, насколько ситуация плоха, в эфире телеканала Россия 1 обратил внимание историк и политолог Владимир Корнилов.

Многие эксперты знают, что Украина испытывает определенные экономические проблемы. Однако их масштабы долгое время ускользали от общественного внимания. На то, насколько ситуация плоха, в эфире телеканала "Россия 1" обратил внимание историк и политолог Владимир Корнилов.Распад Советского Союза Украина встречала как самая богатая и перспективная республика. Стране, получившей независимость, сулили судьбу наиболее экономически успешной часть бывшего СССР и обещали, что пройдет совсем немного времени и по размеру своего кошелька Киев сможет соревноваться с Парижем.Эйфория быстро прошла, финансовые неурядицы наложились на политическую нестабильность и к моменту, когда пришло время подводить предварительные итоги, выяснилось, что если у Украины и есть чем удивить мир, так это свой рекордной нищетой. В эфире телеканала "Россия 1" историк и политолог Владимир Корнилов показал официальные данные Всемирного банка.Эксперты международной структуры сравнили ВВП разных стран за 1990 и 2016 год. "Единственная страна мира, у которой на 2016 год ВВП был ниже, чем в 1990 году, была Украина", – рассказал эксперт. Таким образом, страна не просто не развивалась с экономической точки зрения, но еще и деградировала."А есть еще методика пересчета на нынешние цены в сравнении с курсом валют, того же Всемирного банка. На постсоветском пространстве Украина единственная, у кого это меньше, в сравнении с 1990 годом", – добавил Владимир Корнилов.Возложить ответственность за рекордную нищету на Украине на какого-то конкретного руководителя не получается, так как негативный тренд заметен при любом из них. Напрашивается вывод, что речь идет о некоей структурной проблеме, которая возникла в момент объявления независимости этой бывшей советской республики.Материал дополняется.