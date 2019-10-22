Бывший наставник Спартака, ныне главный тренер лондонского Арсенала Унаи Эмери поделился впечатлениями от игры своих подопечных в матче девятого тура английской премьер-лиги с командой Шеффилд Юнайтед (0:1).

Бывший наставник "Спартака", ныне главный тренер лондонского "Арсенала" Унаи Эмери поделился впечатлениями от игры своих подопечных в матче девятого тура английской премьер-лиги с командой "Шеффилд Юнайтед" (0:1)."Мы не заслуживали поражения. У соперника был один опасный момент, и он его реализовал, – приводит слова Эмери Sport24.ru. – Прежде всего, мы должны стать лучше и не пропускать такие голы. Когда у нас были возможности атаковать, мы создали больше моментов, чем "Шеффилд", но мы сегодня не забили. Мы заслуживали большего, но они пропускают меньше всех в АПЛ, и когда они забил первыми, стало сложно".Напомним, "Арсенал" с 15 очками занимает пятое место в турнирной таблице, а "Шеффилд" расположился на девятой строчке, имея в активе на три очка меньше. В следующем туре чемпионата Англии "канониры" 27 октября примут "Кристал Пэлас", а "Юнайтед" днем ранее на выезде сыграют с "Вест Хэмом".