Телеведущий вспомнил о том, как начал сотрудничать с Первым каналом. Дмитрий Шепелев признался, что его представления о работе в то время были
немного наивными.
Телеведущий вспомнил о том, как начал сотрудничать с Первым каналом. Дмитрий Шепелев признался, что его представления о работе в то время были
немного наивными.
По словам шоумена, получив должность на "главной кнопке"
страны, он был вне себя от счастья. В тот момент телеведущий укрепился в мысли,
что его профессиональная жизнь пойдет в гору и значительно облегчится. Дмитрий Шепелев
думал, что ему, как ведущему, нужно только появляться в кадре.
"Не знаю почему, пришел к ошибочному умозаключению – дело
сделано, дальше можно ни о чем не беспокоиться, обо мне позаботятся, за меня
все сделают, все решат, моя карьера в надежных руках. Но очень скоро до меня
дошло, что я глубоко заблуждался, и никто ничего за меня делать не будет", -
поведала звезда в личном "Инстаграм".
Как-то раз Дмитрия пригласили провести музыкальный конкурс в
Сочи. Шоумен прилетел налегке. За пару часов до начала мероприятия Шепелева
вызвали на репетицию. Организаторы попросили прийти сразу в костюме.
"Каком еще костюме?" – удивился я, потому что был совершенно
уверен, что позаботиться об этом должен кто-то другой, но точно не я. Пришлось
срочно мчать по магазинам. Наверное, это самый невинный пример", – отметил
телеведущий.
20 Окт 2019 в 4:38 PDT
Именно тогда понял, что его работа – это больше,
чем быть "говорящей головой" на экране. Она несет в себе ряд дополнительных
организационных моментов.
"Тогда я, еще совсем наивный мальчик, начал понимать, что в
моей профессии большинство думает исключительно о своих интересах, что данные
обещания держат далеко не всегда, что двигать карьеру возможно только своими
силами, да много еще что. Главное – не нужно ждать, нужно действовать", – поделился
.
Отметим, что ранее телеведущий говорил, что устал работать в программе "На самом деле". Звезде надоело раз за разом выяснять кто чей отец.
Шоумен мечтает вернуться на развлекательное телевидение. "Но мне никто не дает.
Не знаю, почему. Надо спросить у моего руководителя", – сказал Шепелев.