Телеведущий вспомнил о том, как начал сотрудничать с Первым каналом. Дмитрий Шепелев признался, что его представления о работе в то время были немного наивными.

Телеведущий вспомнил о том, как начал сотрудничать с Первым каналом. Дмитрий Шепелев признался, что его представления о работе в то время былинемного наивными.По словам шоумена, получив должность на "главной кнопке"страны, он был вне себя от счастья. В тот момент телеведущий укрепился в мысли,что его профессиональная жизнь пойдет в гору и значительно облегчится. Дмитрий Шепелевдумал, что ему, как ведущему, нужно только появляться в кадре."Не знаю почему, пришел к ошибочному умозаключению – делосделано, дальше можно ни о чем не беспокоиться, обо мне позаботятся, за менявсе сделают, все решат, моя карьера в надежных руках. Но очень скоро до менядошло, что я глубоко заблуждался, и никто ничего за меня делать не будет", -поведала звезда в личном "Инстаграм".Как-то раз Дмитрия пригласили провести музыкальный конкурс вСочи. Шоумен прилетел налегке. За пару часов до начала мероприятия Шепелевавызвали на репетицию. Организаторы попросили прийти сразу в костюме."Каком еще костюме?" – удивился я, потому что был совершенноуверен, что позаботиться об этом должен кто-то другой, но точно не я. Пришлосьсрочно мчать по магазинам. Наверное, это самый невинный пример", – отметилтелеведущий.20 Окт 2019 в 4:38 PDTИменно тогда понял, что его работа – это больше,чем быть "говорящей головой" на экране. Она несет в себе ряд дополнительныхорганизационных моментов."Тогда я, еще совсем наивный мальчик, начал понимать, что вмоей профессии большинство думает исключительно о своих интересах, что данныеобещания держат далеко не всегда, что двигать карьеру возможно только своимисилами, да много еще что. Главное – не нужно ждать, нужно действовать", – поделилсяОтметим, что ранее телеведущий говорил, что устал работать в программе "На самом деле". Звезде надоело раз за разом выяснять кто чей отец.Шоумен мечтает вернуться на развлекательное телевидение. "Но мне никто не дает.Не знаю, почему. Надо спросить у моего руководителя", – сказал Шепелев.