Сторонникам бывшего президента Украины Петра Порошенко не стоит обольщаться. Политику вряд ли удастся половить рыбу в мутной воде и вернуться во власть на фоне разочарования населения во Владимире Зеленском.

Сторонникам бывшего президента Украины Петра Порошенко не стоит обольщаться. Политику вряд ли удастся половить рыбу в мутной воде и вернуться во власть на фоне разочарования населения во Владимире Зеленском.В окружении бывшего главы государства воспряли духом, когдарейтинг президента Владимира Зеленского начал падение. Граждане началиразочаровываться в своем выборе, видя, что новый лидер Незалежной не спешитвыполнять обещания.Сторонники надеются зря, считает украинскийжурналист Вячеслав Чечило. "Потому что разочаровываются в новой власти какраз потому, что она слишком похожа на то, что было последние пять лет, а непотому, что "нужно было за Петра", – написал эксперт на своей странице в"Фейсбук".Даже если рейтинг президента рухнет до нуля, тонадеяться не на что, политическое будущее у него отсутствует, уверен журналист.Бывшего главу государства Чечило назвал "отработанным материалом", аего партию – "мелкой сектой". Говоря о разочаровании в Зеленском, эксперт предупредил, что его сменщик может понравиться далеко не всем."Политическая система деградировала настолько, чтокомедийный артист – это уже далеко не дно", – резюмировал журналист.Последний месяц рейтинг Владимира Зеленского началснижаться. По словам киевского политолога Михаила Погребинского, уровеньподдержки президента рухнул на 10%. Если он не начнет выполнять обещания, тоосенью рейтинг обвалится до 25%.Зеленский обещал закончить войну в Донбассе, но пока Киев нев состоянии даже развести войска в двух населенных пунктах. Намеченный на 7октября отвод подразделений сорвался. Последующие несколько попыток такжеоказались неудачными. Донецкая и Луганская республика подавали украинской армиисигналы о готовности, однако ответа не последовало.