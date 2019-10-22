Сторонникам бывшего президента Украины Петра Порошенко не стоит обольщаться. Политику вряд ли удастся половить рыбу в мутной воде и вернуться во власть на фоне разочарования населения во Владимире Зеленском.
Сторонникам бывшего президента Украины Петра Порошенко не стоит обольщаться. Политику вряд ли удастся половить рыбу в мутной воде и вернуться во власть на фоне разочарования населения во Владимире Зеленском.
В окружении бывшего главы государства воспряли духом, когда
рейтинг президента Владимира Зеленского начал падение. Граждане начали
разочаровываться в своем выборе, видя, что новый лидер Незалежной не спешит
выполнять обещания.
Сторонники надеются зря, считает украинский
журналист Вячеслав Чечило. "Потому что разочаровываются в новой власти как
раз потому, что она слишком похожа на то, что было последние пять лет, а не
потому, что "нужно было за Петра", – написал эксперт на своей странице в
"Фейсбук".
Даже если рейтинг президента рухнет до нуля, то
надеяться не на что, политическое будущее у него отсутствует, уверен журналист.
Бывшего главу государства Чечило назвал "отработанным материалом", а
его партию – "мелкой сектой". Говоря о разочаровании в Зеленском, эксперт предупредил, что его сменщик может понравиться далеко не всем.
"Политическая система деградировала настолько, что
комедийный артист – это уже далеко не дно", – резюмировал журналист.
Последний месяц рейтинг Владимира Зеленского начал
снижаться. По словам киевского политолога Михаила Погребинского, уровень
поддержки президента рухнул на 10%. Если он не начнет выполнять обещания, то
осенью рейтинг обвалится до 25%.
Зеленский обещал закончить войну в Донбассе, но пока Киев не
в состоянии даже развести войска в двух населенных пунктах. Намеченный на 7
октября отвод подразделений сорвался. Последующие несколько попыток также
оказались неудачными. Донецкая и Луганская республика подавали украинской армии
сигналы о готовности, однако ответа не последовало.