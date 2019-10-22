Во Владимире стартовали всероссийские соревнования по художественной гимнастике. Они посвящены памяти заслуженного тренера СССР Николая Толкачёва.

Во Владимире стартовали всероссийские соревнования по художественной гимнастике. Они посвящены памяти заслуженного тренера СССР Николая Толкачёва.Уже в 27-й раз Владимир встречает ведущих спортсменок страны. Но в этом году отмечено рекордное количество участников - 600 человек. Здесь гимнастки со всей страны: от Калининграда до Владивостока.Всероссийские соревнования посвящены памяти заслуженного тренера СССР Николая Толкачёва - отцу владимирской гимнастики. На конкурсе представлено два вида программ: индивидуальное многоборье и групповые упражнения. Для многих участниц это первые крупные соревнования. Но каждая приехала сюда только с одной целью - победить.Соревнования проходят в течение трёх дней. Имена победителей мы узнаем 24 октября. Тогда же пройдёт и парад-закрытие.Нина Глизница, Александр Глубев, "Вести-Владимир".