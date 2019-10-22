В этом году конференцию посвятили роли музеев в формировании национальной идентичности.

В этом году конференцию посвятили роли музеев в формировании национальной идентичности.44 докладчика, специалисты из ведущих научных учреждений и музеев страны - академики, профессора, доктора наук. С приветственным словом выступил советник министра культуры Михаил Брызгалов. А сегодняшнее утреннее заседание открыла Мария Зубова - дочь Василия Зубова, видного деятеля науки, в честь которого названы чтения. Тема конференции приурочена к 100-летию музея-заповедника. Особое внимание- музейным практикам.Марина Рыбакова, заместитель директора по науке музея-заповедника "Александровская слобода": "На протяжении того века, когда существовал наш музей, социальная роль его бесконечно изменялась, формировались новые компетенции, но музей всегда оказался хранилищем богатейшего национального наследия."Нина Глизница