В Ангарске водитель иномарки сбил во дворе дома пенсионерку. После этого мужчина высадил пассажира, повторно переехал женщину и скрылся с места ЧП. По данным , пострадавшая получила ..

В Ангарске водитель иномарки сбил во дворе дома пенсионерку. После этого мужчина высадил пассажира, повторно переехал женщину и скрылся с места ЧП.По данным , пострадавшая получила серьезные травмы и была госпитализирована. У пенсионерки зафиксировали перелом голени, таза, а также черепно-мозговая травма. На данный момент виновник ДТП задержан. Проводится доследственная проверка.